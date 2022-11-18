Не только в Варшаве: украинское водительское удостоверение можно обменять еще в одном городе Польши

Цитата

«Обмен украинского водительского удостоверения возможен уже и в Гданьске, а с начала сентября ее предоставляли в Варшаве. Следовательно, получить государственные услуги за границей становится еще удобнее. За первые два дня, как оказывают услугу в Гданьске, ею успели воспользоваться 17 украинцев», - говорится в сообщении.

Детали

Записаться на обмен возможно онлайн через электронную очередь и в порядке «живой» очереди - получив талон непосредственно в помещении ДП «Документ».

Важно, что услуга обмена предоставляется только лично и при наличии физического документа, поскольку имеющееся водительское свидетельство нужно передать администратору центра ГП «Документ». Необходимые документы для получения услуги:



паспорт гражданина Украины;



справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;



удостоверение водителя, подлежащего обмену.



Услугу обмена удостоверения предоставляют:



в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);



когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских удостоверений, выданных впервые, поскольку их срок действия - 2 года);



в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).



Услугу можно получить в ГП «Документ» по адресу: Гданьск, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ «Kaufland - Galeria Chełm»).

Дополнение

Граждане Украины, живущие в Варшаве, с 22 сентября имеют возможность обменять украинское водительское удостоверение только за день.