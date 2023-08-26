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Не приєднувались: у Сербії почали відхрещуватись від Кримської платформи

Київ • УНН

 • 1445538 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сербія не приєдналася до Кримської платформи. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич після зустрічі із російським послом, передає УНН із посиланням на Politika.

Цитата

"Є маніпуляції, пов’язані з т. зв Кримською платформою, до якої нібито приєдналася Сербія... Прем'єр-міністр брав участь у роботі того засідання через аудіо- та відеозвернення, але ми не підтримали і не прийняли текст Кримської платформи, тому що він виходить за ті рамки, які для нас прийнятні", - сказав глава МЗС Сербії.

Додамо

Дачич нагадав, що Сербія на міжнародних зібраннях говорить про необхідність захисту територіальної цілісності та засуджує порушення територіальної цілісності України, але не приєднується до санкцій проти росії.

Нагадаємо

23 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Сербія, а також дві близькосхідні країни – Обʼєднані Арабські Емірати і Бахрейн приєдналися до числа учасників Кримської платформи.

Варто додати, що 24 серпня посол росії у Сербії Олександр Боцан-Харченко зустрівся з першим віце-прем'єром, міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачичем.

"Відбувся предметний обмін думками щодо низки актуальних міжнародних тем, підкреслено націленість на подальший розвиток російсько-сербського співробітництва, - повідомили у посольстві рф у Сербії.

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