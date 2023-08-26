Не присоединялись: в Сербии начали открещиваться от Крымской платформы

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"Есть манипуляции, связанные с т.н. Крымской платформой, к которой якобы присоединилась Сербия... Премьер-министр участвовал в работе того заседания через аудио- и видеообращение, но мы не поддержали и не приняли текст Крымской платформы, потому что он выходит за те рамки, которые для нас приемлемы", - сказал глава МИД Сербии.

Добавим

Дачич напомнил, что Сербия на международных собраниях говорит о необходимости защиты территориальной целостности и осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не присоединяется к санкциям против россии.

Напомним

23 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Сербия, а также две ближневосточные страны – Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн присоединились к числу участников Крымской платформы.

Стоит добавить, что 24 августа посол россии в Сербии Александр Боцан-Харченко встретился с первым вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

"Состоялся предметный обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, подчеркнута нацеленность на дальнейшее развитие российско-сербского сотрудничества, - сообщили в посольстве россии в Сербии.