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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Київ • УНН

 • 680529 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Національний банк України повідомив, що правління НБУ зберегло облікову ставку на рівні 25%, пише УНН.

Цитата

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Це підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом’якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У НБУ вказали, що інфляція стрімко знижується. Пояснили це у тому числі заходами НБУ з підтримання курсової стійкості, зауваживши при цьому, що через вплив війни ціновий тиск залишається високим.

"У 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, а в наступні роки – повернеться до однознакового рівня", - очікують у НБУ.

Таож прогнозується, що економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків.

Оновлений макропрогноз, вказують у регуляторі, передбачає початок циклу зниження облікової ставки в IV кварталі 2023 року. Але, зауважують у Нацбанку, "навіть за такого сценарію монетарні умови залишатимуться достатньо жорсткими на прогнозному горизонті з огляду на подальше сповільнення інфляції, поліпшення інфляційних очікувань та, відповідно, збереження високої реальної дохідності гривневих інструментів".

"НБУ готовий коригувати час і темп зміни облікової ставки з огляду на подальший розвиток подій на валютному ринку, інфляційну динаміку, стійкість міжнародної підтримки та результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів", - підкреслили у регуляторі.

Довідково

Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.

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