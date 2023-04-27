НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Національний банк України повідомив, що правління НБУ зберегло облікову ставку на рівні 25%, пише УНН.
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"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Це підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом’якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У НБУ вказали, що інфляція стрімко знижується. Пояснили це у тому числі заходами НБУ з підтримання курсової стійкості, зауваживши при цьому, що через вплив війни ціновий тиск залишається високим.
"У 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, а в наступні роки – повернеться до однознакового рівня", - очікують у НБУ.
Таож прогнозується, що економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків.
Оновлений макропрогноз, вказують у регуляторі, передбачає початок циклу зниження облікової ставки в IV кварталі 2023 року. Але, зауважують у Нацбанку, "навіть за такого сценарію монетарні умови залишатимуться достатньо жорсткими на прогнозному горизонті з огляду на подальше сповільнення інфляції, поліпшення інфляційних очікувань та, відповідно, збереження високої реальної дохідності гривневих інструментів".
"НБУ готовий коригувати час і темп зміни облікової ставки з огляду на подальший розвиток подій на валютному ринку, інфляційну динаміку, стійкість міжнародної підтримки та результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів", - підкреслили у регуляторі.
Довідково
Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.