НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Национальный банк Украины сообщил, что правление НБУ сохранило учетную ставку на уровне 25%, пишет УНН.
Цитата
"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Это поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции и смягчения наиболее обременительных валютных ограничений", - говорится в сообщении.
Детали
В НБУ указали, что инфляция стремительно снижается. Объяснили это в том числе мерами НБУ по поддержанию курсовой устойчивости, отметив при этом, что из-за влияния войны ценовое давление остается высоким.
"В 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в последующие годы – вернется к однознаковому уровню", - ожидают в НБУ.
Также прогнозируется, что экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности.
Обновленный макропрогноз, указывают в регуляторе, предусматривает начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2023 года. Но, отмечают в Нацбанке, "даже при таком сценарии монетарные условия будут оставаться достаточно жесткими на прогнозном горизонте, учитывая дальнейшее замедление инфляции, улучшение инфляционных ожиданий и, соответственно, сохранение высокой реальной доходности гривневых инструментов".
"НБУ готов корректировать время и темп изменения учетной ставки, учитывая дальнейшее развитие событий на валютном рынке, инфляционную динамику, устойчивость международной поддержки и результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов", - подчеркнули в регуляторе.
Справочно
Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.