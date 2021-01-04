НБУ запустив продаж пам’ятних монет онлайн

“Купувати пам’ятні монети тепер можна онлайн! Відсьогодні працює інтернет-магазин Національного банку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в інтернет-магазині можна купити пам’ятні монети України та сувенірну продукцію Банкнотно-монетного двору Національного банку. Продаж здійснюється за роздрібною ціною НБУ.

Повідомляється, що можлива доставка по всій Україні. Також працюватиме пункт самовивезення.

“Звертаємо увагу, що для задоволення потреб всіх охочих на замовлення продукції діятимуть певні ліміти, що залежатимуть від попиту на неї”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену спільній традиції українців та білорусів.