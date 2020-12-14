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Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену спільній традиції українців та білорусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банк України вводить в обіг з 15 грудня 2020 року пам’ятну монету “Україна — Білорусь. Духовна спадщина — Ірмологіон”. Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ, передає УНН.

Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену спільній традиції українців та білорусів

“Присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cт. на всій етнічній території українців та білорусів, — нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу — ірмологіонам. В Ірмологіоні — першій нотованій книзі, було зібрано ірмоси як мелодичні та ритмічні моделі для тропарів канонів, звідси його масове поширення — як у церковній практиці, так і в навчальній”, — пишуть в НБУ.

Повідомляється, що монета має номінал 20 грн та виготовлена зі срібла. Всього тираж монети склав 2500 штук.

На аверсі монети вгорі розміщено напис “Україна” під яким стилізовано зображено позолочену сторінку Супрасльського ірмологіону (1598–1601 рр.) — найдавнішого нотолінійного рукопису, джерела літургійної спадщини і музики Київської Церкви, що зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

На реверсі монети у центрі зображено фрагмент ікони “Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського” (1670–1689 рр.), що зберігається в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького.

Нагадаємо, не так давно Національний банк України ввів нову пам’ятну монету “Володимир Корецький”.

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