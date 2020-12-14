Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную совместной традиции украинцев и белорусов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины вводит в обращение с 15 декабря 2020 года памятную монету “Украина — Беларусь. Духовное наследие — Ирмологион”. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ, передает УНН.
“Посвящена наследию древней духовной песенной традиции, которая царила с конца XVI в. на всей этнической территории украинцев и белорусов, — нотированным сборникам различных жанров литургического пения — Ирмологион. В Ирмологионе — первой нотированной книге, были собраны ирмосы как мелодические и ритмические модели для тропарей канонов, отсюда его массовое распространение — как в церковной практике, так и в учебной”, — пишут в НБУ.
Сообщается, что монета имеет номинал 20 грн и изготовлена из серебра. Всего тираж монеты составил 2500 штук.
На аверсе монеты вверху размещена надпись “Украина” под которой стилизовано изображена позолоченная страница Супрасльского Ирмологиона (1598-1601 гг.) — древнейшей нотолинейной рукописи, источника литургического наследия и музыки Киевской Церкви, хранится в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.
На реверсе монеты в центре изображен фрагмент иконы “Воздвижения Честного Креста с семьей Яна Собеского” (1670-1689 гг.), который хранится в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого.
Напомним, не так давно Национальный банк Украины ввел новую памятную монету “Владимир Корецкий”.