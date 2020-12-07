В Україні з'явиться монета, присвячена судді Міжнародного суду ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національний банк України введене нову пам’ятну монету “Володимир Корецький”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
Монету номіналом 2 гривні планують ввести в обіг 10 грудня 2020 року, тиражем 300 тисяч штук.
Вона присвячена українському радянському юристу-міжнароднику, судді Міжнародного суду ООН Володимиру Корецькому.
Нагадаємо, пам'ятну монету "Андрій Ромоданов" ввели в обіг з 2 листопада 2020 року.