В Украине появится монета, посвященная судье Международного суда ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальный банк Украины введет новую памятную монету "Владимир Корецкий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Монету номиналом 2 гривны планируют ввести в обращение 10 декабря 2020 года, тиражом 300 тыс. штук.
Она посвящена украинскому советскому юристу-международнику, судье Международного суда ООН Владимиру Корецкому.
Напомним, памятную монету "Андрей Ромоданов" ввели в оборот со 2 ноября 2020 года.