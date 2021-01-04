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НБУ запустил продажу памятных монет онлайн

Киев • УНН

 • 16928 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Национальный банк Украины начал продажу памятных монет через интернет-магазин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу НБУ в Facebook.

НБУ запустил продажу памятных монет онлайн

"Покупать памятные монеты теперь можно онлайн! С сегодняшнего дня работает интернет-магазин Национального банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в интернет-магазине можно купить памятные монеты Украины и сувенирную продукцию Банкнотно-монетного двора Национального банка. Продажа осуществляется по розничной цене НБУ.

Сообщается, что возможна доставка по всей Украине. Также будет работать пункт самовывоза.

"Обращаем внимание, что для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее", - указано в сообщении.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную совместной традиции украинцев и белорусов.

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