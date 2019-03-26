НБУ: українська економіка пришвидшила зростання до 3,3% у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За рік українська економіка пришвидшила зростання до 3,3%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Національного банку України.
Зазначається, що українська економіка пришвидшила зростання з 2,5% у 2017 році до 3,3% у 2018 році.
Крім того, за даними Державної служби статистики України, в IV кварталі минулого року реальний ВВП зріс на 3,5% у річному вимірі.
Нагадаємо, у Раді НБУ назвали два драйвери для подальшого зростання економіки.