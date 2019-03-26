НБУ: украинская экономика ускорила рост до 3,3% в 2018 году

Отмечается, что украинская экономика ускорила рост с 2,5% в 2017 году до 3,3% в 2018 году.

Кроме того, по данным Государственной службы статистики Украины, в IV квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 3,5% в годовом измерении.

Напомним, в Совете НБУ назвали два драйвера для дальнейшего роста экономики.