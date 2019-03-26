НБУ: украинская экономика ускорила рост до 3,3% в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За год украинская экономика ускорила рост до 3,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Национального банка Украины.
Отмечается, что украинская экономика ускорила рост с 2,5% в 2017 году до 3,3% в 2018 году.
Кроме того, по данным Государственной службы статистики Украины, в IV квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 3,5% в годовом измерении.
Напомним, в Совете НБУ назвали два драйвера для дальнейшего роста экономики.