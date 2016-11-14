НБУ пояснив ріст курсу долара цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Національному банку України вбачають вплив на стан валютного ринку цього тижня те, що робочий день 11 листопада збігся зі святковим вихідним днем у США, і загострення політичної напруги в Україні. Про це йдеться у коментарі директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
"Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається стабільною завдяки значним надходженням експортної виручки від експорту зерна та олії з середини вересня. Ми очікуємо, що цей фактор продовжить визначати стан міжбанківського валютного ринку України до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні.
При цьому в НБУ зазначили, що цього тижня на стан валютного ринку може вплинути кілька короткострокових факторів.
"По-перше, робочий день в Україні 11 листопада збігся зі святковим вихідним днем у США. У такі періоди надходження валютної виручки на рахунки українських банків традиційно скорочується, і, як наслідок, протягом наступних одного-двох днів спостерігається надлишковий попит на валюту. По-друге, загострення політичної напруги протягом останнього тижня призвело до посилення психологічного тиску на валютний ринок", - сказано у повідомленні.
Водночас у НБУ додали, що очікують, що ці фактори матимуть нетривалий вплив і не призведуть до волатильності гривні, несумісної з досягненням інфляційних цілей (12% +/-3 п.п. на 2016 рік та 8% +/-2 п.п. на 2017 рік).
Нагадаємо, курс готівкового долара 14 листопада на ринку валютообмінних операцій у Києві зріс на 1,69%.