НБУ объяснил рост курса доллара на этой неделе

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Национальном банке Украины видят влияние на состояние валютного рынка на этой неделе, что рабочий день 11 ноября совпал с праздничным выходным днем в США и обострение политической напряженности в Украине. Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.В

"Ситуация на межбанковском валютном рынке остается стабильной благодаря значительным поступлением экспортной выручки от экспорта зерна и масла с середины сентября. Мы ожидаем, что этот фактор продолжит определять состояние межбанковского валютного рынка Украины до конца текущего года", - говорится в сообщении.

При этом в НБУ отметили, что на этой неделе на состояние валютного рынка может повлиять несколько краткосрочных факторов.

"Во-первых, рабочий день в Украине 11 ноября совпал с праздничным выходным днем ​​в США. В такие периоды поступления валютной выручки на счета украинских банков традиционно сокращаются, и, как следствие, в течение следующих одного-двух дней наблюдается избыточный спрос на валюту. Во-вторых, обострение политической напряженности в течение последней недели привело к усилению психологического давления на валютный рынок ", - сказано в сообщении.

В то же время в НБУ добавили, что ожидают, что эти факторы будут иметь непродолжительное воздействие и не приведут к волатильности гривны, несовместимой с достижением инфляционных целей (12% +/- 3 п.п. на 2016 год и 8% +/- 2 п.п. . на 2017 год).

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