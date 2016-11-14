НБУ объяснил рост курса доллара на этой неделе

"Ситуация на межбанковском валютном рынке остается стабильной благодаря значительным поступлением экспортной выручки от экспорта зерна и масла с середины сентября. Мы ожидаем, что этот фактор продолжит определять состояние межбанковского валютного рынка Украины до конца текущего года", - говорится в сообщении.

При этом в НБУ отметили, что на этой неделе на состояние валютного рынка может повлиять несколько краткосрочных факторов.

"Во-первых, рабочий день в Украине 11 ноября совпал с праздничным выходным днем ​​в США. В такие периоды поступления валютной выручки на счета украинских банков традиционно сокращаются, и, как следствие, в течение следующих одного-двух дней наблюдается избыточный спрос на валюту. Во-вторых, обострение политической напряженности в течение последней недели привело к усилению психологического давления на валютный рынок ", - сказано в сообщении.

В то же время в НБУ добавили, что ожидают, что эти факторы будут иметь непродолжительное воздействие и не приведут к волатильности гривны, несовместимой с достижением инфляционных целей (12% +/- 3 п.п. на 2016 год и 8% +/- 2 п.п. . на 2017 год).