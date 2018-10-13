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NBC: пастор Брансон 13 жовтня зустрінеться з Трампом

NBC: пастор Брансон 13 жовтня зустрінеться з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Американський пастор Ендрю Брансон, звільнений турецьким судом, прибуде в суботу до США та зустрінеться з президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Про це американський лідер заявив в ефірі телеканалу NBC, інформує УНН.

“Пастор Брансон вилетів із Туреччини. Він, я думаю, в хорошій формі. Найімовірніше, він зупиниться в Німеччині для обстеження, а після цього прибуде в Овальний кабінет. Найімовірніше, це станеться в суботу”, — сказав господар Білого дому.

Раніше повідомлялося, що літак Брансона вилетів з аеропорту турецької західної провінції Ізмір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп закликав Туреччину відпустити всіх американців слідом за Брансоном

Як раніше інформував УНН, протестантський пастор Ендрю Брансон, який проживав в районі Ізміра, був заарештований у 2017 році за звинуваченням у зв’язках із забороненими в Туреччині Робочою партією Курдистану і “терористичною організацією фетхуллахістів” (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). 7 травня цього року Брансон постав перед турецьким судом і відкинув звинувачення в терористичній діяльності і шпигунстві, а 25 липня він був поміщений під домашній арешт з медичних міркувань. Прокуратура вимагає для нього 35 років позбавлення волі.

Через арешт пастора виникла серйозна напруженість у відносинах Анкари і Вашингтона. 1 серпня США ввели санкції відносно міністрів внутрішніх справ і юстиції Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину Брансону. МЗС Туреччини засудило рішення США і закликало від нього відмовитися.

12 жовтня суд міста Ізмір засудив американського пастора Ендрю Брансон до 3 років і 45 днів тюремного ув’язнення. Заборона на виїзд і домашній арешт Брансона скасована. З огляду на термін, який громадянин США вже провів в ув’язненні і під домашнім арештом, Брансон був звільнений із залу суду.

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