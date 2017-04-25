Названо топ-10 міст з найвищою якістю життя

Експерти оцінювали понад 450 міст світу за такими критеріями як: соціальне середовище, культура, рівень медицини і освіти, безпека, клімат, робота і розваги, інфраструктура.

Всього у рейтинг потрапило 231 місто, серед яких лідером став Відень, Австрія. До ТОП-10 міст також потрапили німецькі (Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт), швейцарські (Цюрих, Женева, Базель) та скандинавські ( Копенгаген) країни.

Нагадаємо, цього року скандинавські країни знов визнані найщасливішими в світі. Світовий рейтинг за рівнем щастя, підготовлений на замовлення ООН, очолила Норвегія, випередивши в цьому році Данію.

Раніше УНН повідомляв, що невдовзі в Україні з'явиться своє скандинавське містечко. Європейська компанія виконує генпідряд на будівництво одного з найбільших житлових комплексів України ЖК Scandia (Бровари Київської обл). Житловий комплекс зводиться за скандинавської філософії, з урахуванням європейських практик облаштування комфортної зони для проживання.

Проект житлового комплексу передбачає забудову 80 га землі, на території якого будуть розташовані близько 100 житлових будинків, школи, дитячі садочки, стадіони, дитячі та спортивні майданчики, магазини, амфітеатр для концертів, зони для барбекю, парк з озером і багато іншого.