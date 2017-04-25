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Названы топ-10 городов с самым высоким качеством жизни

Названы топ-10 городов с самым высоким качеством жизни

Киев • УНН

 • 20407 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В рамках ежегодного исследования Quality of Living Index эксперты назвали города с наиболее высоким уровнем жизни в мире, передает УНН со ссылкой на данные исследования.

Эксперты оценивали более 450 городов мира по таким критериям как: социальная среда, культура, уровень медицины и образования, безопасность, климат, работа и развлечения, инфраструктура.

Всего в рейтинг попало 231 город, среди которых лидером стала Вена, Австрия. В ТОП-10 городов также попали немецкие (Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт), швейцарские (Цюрих, Женева, Базель) и скандинавские (Копенгаген) страны.

Напомним, в этом году скандинавские страны вновь признаны самыми счастливыми в мире. Мировой рейтинг по уровню счастья, подготовленный по заказу ООН, возглавила Норвегия, опередив в этом году Данию.

Ранее УНН сообщал, что вскоре в Украине появится свое скандинавское городок. Европейская компания выполняет генподряд на строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК Scandia (Бровары Киевской обл). Жилой комплекс возводится по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.

Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут расположены около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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