Названі спеціальності найменш популярні серед вступників

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Галузь “Аграрні науки та продовольство” цього року була найменш популярної серед вступників. Конкурс на бюджет становив 3,08 претендента на місце. Про це УНН повідомили у відповідь на журналістський запит у Міністерстві освіти та науки України.