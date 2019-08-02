Названі спеціальності найменш популярні серед вступників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Галузь “Аграрні науки та продовольство” цього року була найменш популярної серед вступників. Конкурс на бюджет становив 3,08 претендента на місце. Про це УНН повідомили у відповідь на журналістський запит у Міністерстві освіти та науки України.
Всього у міністерстві назвали шість галузей знань, в яких конкуренція на бюджетне місце була найнижчою. Так, окрім “Аграрних наук та продовольства”, до переліку увійшли: “Механічна інженерія” — 3,54 претендента на місце, “Електрична інженерія” — 3,88, “Транспорт” — 4,20, “Архітектура та будівництво” — 4,24, “Електроніка та телекомунікація” — 4,40.
Дані наведені щодо вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування) на основі 11-ти класів. Інформацію про конкурс на контракт можна буде верифікувати тільки після зарахування на бюджет.
У Міністерстві також повідомили, що галузей знань, за якими не набирається необхідна кількість вступників за державним замовленням, немає.
Як повідомляв УНН, найвищий рівень конкуренції серед вступників на “Публічне управління та адміністрування” — 47,72 претенденти на одне бюджетне місце.