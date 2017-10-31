НАЗК внесло припис в.о. гендиректора ДП "КБ "Артилерійське озброєння"

"За результатами перевірки, здійсненої Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК, встановлено, що заступник генерального директора ДП “КБ “Артилерійське озброєння”, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги частини першої статті 36 Закону України “Про запобігання корупції”, а саме не передав належні йому підприємства та корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією", - зазначили в НАЗК.

Також повідомляється, що згідно з приписом, НАЗК вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушення. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 18846 КУпАП.

Як повідомляв УНН, НАЗК внесло припис керівнику ДП "Харківський автомобільний завод".