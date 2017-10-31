НАПК внесло предписание и.о. гендиректора ГП "КБ "Артиллерийское вооружение"

"По результатам проверки, проведенной Департаментом мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАПК, установлено, что заместитель генерального директора ГП "КБ "Артиллерийское вооружение", являясь должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования части первой статьи 36 Закона Украина "О предупреждении коррупции", а именно не передал принадлежащие ему предприятия и корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность, чем совершил пр вопорушення, связанное с коррупцией ", - отметили в НАПК.

Также сообщается, что согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушения. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 КоАП.

Как сообщал УНН, Назка внесло предписание руководителю ГП "Харьковский автомобильный завод".