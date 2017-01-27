НАЗК визначило учасників міжвідомчої робочої групи щодо е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. До складу міжвідомчої робочої групи щодо вдосконалення Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування від НАЗК делеговані відповідальні за напрямок представники. Про це УНН повідомили в прес-службі НАЗК.
Це рішення було прийнято під час засідання НАЗК одноголосно.
“Також цим рішенням визначається склад учасників міжвідомчої робочої групи зі сторони НАЗК, а саме: заступник голови НАЗК Радецький Р.С., керівник Другого відділу (Східний регіон) Хохлов С.О. та заступник керівника Другого відділу (Східний регіон) Протас Ю.А.”, — повідомили в НАЗК.
Відповідний лист направлений до Кабінету міністрів України.