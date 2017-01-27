НАЗК визначило учасників міжвідомчої робочої групи щодо е-декларування

Це рішення було прийнято під час засідання НАЗК одноголосно.

“Також цим рішенням визначається склад учасників міжвідомчої робочої групи зі сторони НАЗК, а саме: заступник голови НАЗК Радецький Р.С., керівник Другого відділу (Східний регіон) Хохлов С.О. та заступник керівника Другого відділу (Східний регіон) Протас Ю.А.”, — повідомили в НАЗК.

Відповідний лист направлений до Кабінету міністрів України.