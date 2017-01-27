НАПК определило участников межведомственной рабочей группы по е-декларированию

Это решение было принято во время заседания НАПК единогласно.

"Также этим решением определяется состав участников межведомственной рабочей группы со стороны НАПК., а именно: заместитель главы НАПК Радецкий Р.С., руководитель второго отдела (Восточный регион) Хохлов С.А. и заместитель руководителя второго отдела (Восточный регион) Протас Ю.А.", - сообщили в НАПК.

Соответствующее письмо направлено в Кабинет министров Украины.