НАЗК судитиметься з екс-співробітницею, яка звинуватила колег у корупції

“Сьогодні сплачено судовий збір і буде подана позовна заява до Шевченківського районного суду Києва тому, що відповідачем буде Ганна Соломатіна — колишній співробітник НАЗК. Ми просимо спростувати недостовірну інформацію”, — сказав О.Серьогін.

За його словами, Г.Соломатіна була звільнена з агентства наказам від 10 жовтня 2017 за погодженням сторін. У той же час 23 жовтня вона подала заяву про відкликання попередньої. Як зазначив О.Серьогін, відповідно до чинного законодавства така заява не підлягає розгляду оскільки звільнення відбулося за згодою сторін.

Нагадаємо,14 листопада під час брифінгу колишній керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна повідомила про корупційні порушення працівників НАЗК.

У НАЗК також зазначили, що агентство готове до співпраці з НАБУ в рамках відкритого кримінального провадження за матеріалами колишнього працівника агентства. Окрім того, НАЗК звернулось до САП для забезпечення належного процесуального керівництва.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Національного агентства з питань запобігання корупції, службовцями інших органів влади у складі організованої групи хабарів в особливо великих розмірах.