НАПК подало в суд на экс-сотрудницу, которая обвинила коллег в коррупции

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции подало иск в суд, в котором требует от бывшего руководителя Департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной информацию о якобы фальсификации проверок е-деклараций членами Агентства и его руководством. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил член Назка Александр Серегин. передает корреспондент УНН.

"Сегодня уплачен судебный сбор и будет подано исковое заявление в Шевченковский районный суд Киева потому, что ответчиком будет Анна Соломатина - бывший сотрудник НАПК. Мы просим опровергнуть недостоверную информацию", - сказал О.Серьогин.

По его словам, Г.Соломатина была уволена из агентства приказам от 10 октября 2017 года по согласованию сторон. В то же время 23 октября она подала заявление об отзыве предыдущего. Как отметил О.Серегин, согласно действующему законодательству такое заявление не подлежит рассмотрению поскольку увольнение произошло по соглашению сторон.

Напомним, 14 ноября во время брифинга бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина сообщила о коррупционных нарушениях работников НАПК.

В НАПК также отметили, что агентство готово к сотрудничеству с НАБУ в рамках открытого уголовного производства по материалам бывшего сотрудника агентства. Кроме того, НАПК обратилось к САП для обеспечения надлежащего процессуального руководства.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по факту возможного получения служащими Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.

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