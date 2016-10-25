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НАЗК розглядатиме кожен випадок збоїв при поданні виправленої е-декларації

НАЗК розглядатиме кожен випадок збоїв при поданні виправленої е-декларації

Київ • УНН

 • 9589 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у випадку, якщо після семи днів чиновник помітив неправильні відомості в поданій ним електронній декларації, він має повідомити про це НАЗК і подати виправлену декларацію, а коли технічні збої завадили поданню виправленої декларації, потрібно письмово повідомляти про це до агентства, яке збирається кожен такий випадок розглядати окремо, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Якщо після спливання семиденного строку суб’єкт декларування виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним декларації (або у виправленій декларації), він повідомляє про це Національне агентство через персональний електронний кабінет та подає виправлену декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи Національного агентства", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК при цьому закликали у всіх випадках, коли технічні збої у роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завадили поданню виправленої декларації "письмово повідомляти про це до Національного агентства".

"Кожен такий випадок буде розглядатися окремо", - зазначили в агентстві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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