НАПК будет рассматривать каждый случай сбоев при представлении исправленной электронной декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в случае, если после семи дней чиновник заметил неправильные сведения в поданной им электронной декларации, он должен сообщить об этом НАПК и подать исправленную декларацию, а когда технические сбои помешали представлению исправленной декларации, нужно письменно сообщать об этом в агентство, которое собирается каждый такой случай рассматривать отдельно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Если после истечения семидневного срока субъект декларирования обнаружит неполные или неправильные сведения в поданной им декларации (или в исправленной декларации), он сообщает об этом в Национальное агентство через персональный электронный кабинет и подает исправленную декларацию согласно решению уполномоченного лица Национального агентства", - говорится в сообщении.
В НАПК при этом призвали во всех случаях, когда технические сбои в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, помешали представлению исправленной декларации "письменно сообщать об этом в Национальное агентство".
"Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно", - отметили в агентстве.