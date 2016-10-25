НАПК будет рассматривать каждый случай сбоев при представлении исправленной электронной декларации

"Если после истечения семидневного срока субъект декларирования обнаружит неполные или неправильные сведения в поданной им декларации (или в исправленной декларации), он сообщает об этом в Национальное агентство через персональный электронный кабинет и подает исправленную декларацию согласно решению уполномоченного лица Национального агентства", - говорится в сообщении.

В НАПК при этом призвали во всех случаях, когда технические сбои в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, помешали представлению исправленной декларации "письменно сообщать об этом в Национальное агентство".

"Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно", - отметили в агентстве.