НАЗК попередило про нестабільну роботу реєстру е-декларацій у деяких користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції попередило про нестабільну роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у користувачів акредитованого центру сертифікації ключів "Україна" через регламентні роботи центру до 22:00 30 жовтня, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК у Facebook.
"Акредитований центр сертифікації ключів Україна з 22:00 28.10.2016 року по 22:00 30.10.2016 року проводить регламентні роботи. В зв’язку з цим спостерігаються нестабільна робота реєстру у користувачів АЦСК "Україна", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК зазначили, що для можливості подати декларацію можна "швидко отримати електронний цифровий підпис за допомогою сервісу "Приват24" та замінити Ваш електронний цифровий підпис кнопкою "Я загубив/змінив свій приватний ключ".