НАПК предупредило о нестабильной работе реестра е-деклараций у некоторых пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции предупредило о нестабильной работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, у пользователей аккредитованного центра сертификации ключей "Украина" из-за регламентных работ центра до 22:00 30 октября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Назка в Facebook.
"Аккредитованный центр сертификации ключей Украины с 22:00 28.10.2016 года до 22:00 30.10.2016 года проводит регламентные работы. В связи с этим наблюдаются нестабильная работа реестра у пользователей АЦСК "Украина", - говорится в сообщении.
В НАПК отметили, что для возможности подать декларацию можно "быстро получить электронную цифровую подпись с помощью сервиса "Приват24" и заменить Вашу электронную цифровую подписи кнопкой "Я потерял/изменил свой частный ключ".