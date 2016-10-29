НАПК предупредило о нестабильной работе реестра е-деклараций у некоторых пользователей

"Аккредитованный центр сертификации ключей Украины с 22:00 28.10.2016 года до 22:00 30.10.2016 года проводит регламентные работы. В связи с этим наблюдаются нестабильная работа реестра у пользователей АЦСК "Украина", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что для возможности подать декларацию можно "быстро получить электронную цифровую подпись с помощью сервиса "Приват24" и заменить Вашу электронную цифровую подписи кнопкой "Я потерял/изменил свой частный ключ".