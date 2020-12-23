НАЗК не знайшло конфлікту інтересів у Буславець: заяви Лероса були інсинуацією

Такий висновок антикорупційне агентство зробило за підсумками моніторингу дотримання Ольгою Буславець законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про запобігання корупції").

"За результатами моніторингу Національним агентством як спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції заходи реагування не застосовувались", - уточнили у НАЗК.

Нагадаємо, Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики у квітні. А вже за місяць народний депутат Гео Лерос заявив, що у неї начебто конфлікт інтересів, який, на думку політика, полягає у тому, що її син працював в "Енергоатомі", і тому вона має бути внесена у реєстр корупціонерів. Відповідну заяву він подав у НАЗК.

У той же час, сам Гео Лерос з 2019 року фігурує у низці скандалів, зокрема - пов’язаних з розтратою державних коштів.

Повідомляється, що він, будучи у 2016-2019 роках радником міністра інформаційної політики Юрія Стеця та голови столиці Віталія Кличка, пролобіював для свого арт-проекту виділення 3,7 млн грн з державного бюджету. За ці кошти були зокрема зроблені такі "малюнки" у метро:

Довідка УНН: Ольга Буславець - перша заступниця міністра енергетики та в.о. міністра у період з 16 квітня по 21 грудня 2020 року. 21 грудня подала у відставку через призначення у Міненерго Юрія Вітренка - колишнього менеджера НАК "Нафтогаз".