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"Нажився" на 1,2 млн грн: поліцейського судитимуть за шахрайство

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Поліцейський на Харківщині постане перед судом за заволодіння близько 1,2 мільйона гривень шляхом шахрайства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно співробітника Управління патрульної поліції в Харківській області, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у липні 2019 року патрульний зупинив автомобіль, водій якого був напідпитку. Так, за даними ДБР, поліцейський повідомив, що правоохоронці арештують автомобіль та запропонував “вирішити питання” за 5 000 гривень. Через деякий час на місце події прибула мати водія, тому патрульний запропонував їй сплати 200 доларів США за те, щоб не вилучати автомобіль її сина, на що вона погодилась та надала зазначену суму.

Незважаючи на це, поліцейський склав протокол про адмінправопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та виніс постанову про накладення стягнення, вели далі у бюро.

Увечері цього ж дня правоохоронець приїхав додому до матері водія та повідомив про те, що за 400 доларів США він домовиться із колегами і протокол про адміністративне правопорушення відносно її сина не направлятимуть до суду, а ще за 300 доларів США він “допоможе” у тому, щоб її сина не позбавили права керування автомобілем.

За кілька днів візит правоохоронця до жінки повторився. Але цього разу поліцейський запропонував спільний бізнес та повідомив, що взяв у оренду автозаправку на території одного з районів та порадив вкласти гроші в її розвиток.

Потерпіла погодилась займатися “віртуальним бізнесом”, через це правоохоронець шахрайськими методами заволодів її коштами на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Через надання грошей правоохоронцю, потерпілій довелося продавати ювелірні прикраси, брати позики у банках та позичати гроші у знайомих.

Таким чином правоохоронець обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України);
  • шахрайстві, заволодінні чужим майном, шляхом обману, зловживанні довірою та схилянні до закінченого замаху на давання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України);
  • шахрайстві, заволодінні чужим майном шляхом обману, зловживанні довірою, вчиненому повторно, та схилянні до закінченого замаху на давання неправомірної вигоди, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України);
  • шахрайстві, заволодінні чужим майном шляхом обману, зловживанні довірою, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Харкові працівниця банку підозрюється у привласненні півмільйона гривень.

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