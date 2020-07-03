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"Нажился" на 1,2 млн грн: полицейского будут судить за мошенничество

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Полицейский в Харьковской области предстанет перед судом за завладение около 1,2 миллиона гривен путем мошенничества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Харьковской области, который обвиняется в получении неправомерной выгоды и мошенничестве", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в июле 2019 года патрульный остановил автомобиль, водитель которого был пьян. Так, по данным ГБР, полицейский сообщил, что правоохранители арестуют автомобиль и предложил "решить вопрос" за 5000 гривен. Через некоторое время на место происшествия прибыла мать водителя, и патрульный предложил ей уплатить 200 долларов США за то, чтобы не изымать автомобиль ее сына, на что она согласилась и дала указанную сумму.

Несмотря на это, полицейский составил протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вынес постановление о наложении взыскания, вели дальше в бюро.

Вечером этого же дня правоохранитель приехал домой к матери водителя и сообщил о том, что за 400 долларов США он договорится с коллегами, и протокол об административном правонарушении в отношении ее сына не будут направлять в суд, а еще за 300 долларов США он "поможет" в том, чтобы ее сына не лишили права управления автомобилем.

За несколько дней визит правоохранителя к женщине повторился. Но на этот раз полицейский предложил совместный бизнес и сообщил, что взял в аренду автозаправку на территории одного из районов и посоветовал вложить деньги в ее развитие.

Потерпевшая согласилась заниматься "виртуальным бизнесом", поэтому правоохранитель мошенническими методами завладел ее средствами на общую сумму 1,2 млн гривен. Путем предоставления денег правоохранителю, пострадавшей пришлось продавать ювелирные украшения, брать займы в банках и занимать деньги у знакомых.

Таким образом правоохранитель обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

  • получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного ему служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины);
  • мошенничестве, завладении чужим имуществом путем обмана, злоупотреблении доверием и принуждении к законченному покушению на дачу неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украина)
  • мошенничестве, завладении чужим имуществом путем обмана, злоупотреблении доверием, совершенном повторно, и принуждении к законченному покушению на дачу неправомерной выгоды, совершенном повторно (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины);
  • мошенничестве, завладении чужим имуществом путем обмана, злоупотреблении доверием, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Харькове сотрудница банка подозревается в присвоении полумиллиона гривен.

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