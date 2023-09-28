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Наєв перевірив, як Сили оборони опановують західне озброєння

Наєв перевірив, як Сили оборони опановують західне озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав один із підрозділів Нацгвардії та перевірив опанування українськими воїнами озброєння та військової техніки, що була надана країнами-партнерами. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Командування Об'єднаних Сил ЗС України та Сергія Наєва у соцмережах.

Деталі

Зазначається, що українські бійці, що виконують завдання в Північній операційній зоні, з часом відбувають на ротаційній основі на схід та південь, щоб вести наступальні дії. Сергій Наєв переконався у їхньому рівні готовності використовувати передану нашими партнерами західну зброю.

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«Підготовка військ у Північній операційній зоні триватиме постійно. Наші хлопці опановують зразки західного озброєння та військової техніки. Сам спробував як працює і техніка, і зброя. Відчув дуже високі бойові властивості та зрозумів, що таке потужність, сила та технологічна перевага», - заявив Наєв.

За його словами, українські воїни дуже швидко опановують західне озброєння.

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«Таких би машин більше. Також більше нам необхідно засобів протиповітряної оборони, артилерії, снарядів до артилерії, І всього того іншого, що наближає нашу перемогу», - зазначив Наєв.

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