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Наев проверил, как Силы обороны осваивают западное вооружение

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одно из подразделений Нацгвардии и проверил освоение украинскими воинами вооружения и военной техники, предоставленной странами-партнерами. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Командования Объединенных Сил ВС Украины и Сергея Наева в соцсетях.

Детали

Отмечается, что украинские бойцы, выполняющие задачи в Северной операционной зоне, со временем отбывают на ротационной основе на восток и юг, чтобы вести наступательные действия. Сергей Наев убедился в их уровне готовности использовать переданное нашими партнерами западное оружие.

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«Подготовка войск в Северной операционной зоне будет продолжаться постоянно. Наши ребята осваивают образцы западного вооружения и военной техники. Сам попробовал как работает и техника, и оружие. Почувствовал очень высокие боевые свойства и понял, что такое мощность, сила и технологическое преимущество», - заявил Наев.

По его словам, украинские воины очень быстро осваивают западное вооружение.

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«Таких бы машин больше. Также больше нам необходимо средств противовоздушной обороны, артиллерии, снарядов к артиллерии, и всего того другого, что приближает нашу победу», - отметил Наев.

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