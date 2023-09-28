Наев проверил, как Силы обороны осваивают западное вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одно из подразделений Нацгвардии и проверил освоение украинскими воинами вооружения и военной техники, предоставленной странами-партнерами. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Командования Объединенных Сил ВС Украины и Сергея Наева в соцсетях.
Детали
Отмечается, что украинские бойцы, выполняющие задачи в Северной операционной зоне, со временем отбывают на ротационной основе на восток и юг, чтобы вести наступательные действия. Сергей Наев убедился в их уровне готовности использовать переданное нашими партнерами западное оружие.
Цитата
«Подготовка войск в Северной операционной зоне будет продолжаться постоянно. Наши ребята осваивают образцы западного вооружения и военной техники. Сам попробовал как работает и техника, и оружие. Почувствовал очень высокие боевые свойства и понял, что такое мощность, сила и технологическое преимущество», - заявил Наев.
По его словам, украинские воины очень быстро осваивают западное вооружение.
Цитата
«Таких бы машин больше. Также больше нам необходимо средств противовоздушной обороны, артиллерии, снарядов к артиллерии, и всего того другого, что приближает нашу победу», - отметил Наев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина усиливает бдительность на фоне активной фазы учений в Беларуси - Наев