Найчастіше змінюють "спортивне громадянство" українські плавці

Так, кількість плавців, які тепер виступають за інші країни, становить 16. На другому місці знаходяться спортсмени водного поло та веслування на байдарках і каное – 15.

Крім того, значна кількість українських спортсменів, які почали виступати за інші країни, належить до таких видів спорту: волейбол – 9, легка атлетика – 9, кульова стрільба – 9, велоспорт – 8, боротьба – 8, спортивна гімнастика – 6, бокс – 5, стрільба з лука – 5.

Інші українські спортсмени, які змінили "спортивне громадянство", представляють такі види спорту: академічне веслування, фехтування та фігурне катання на ковзанах – по 4 спортсмени; важка атлетика, сучасне п’ятиборство та фрістайл – по 3 спортсмени; дзюдо – 2 спортсмени; гандбол, теніс, вітрильний спорт, шорт-трек, біатлон, художня гімнастика – по одному спортсмену.

Як повідомляв УНН, за роки незалежності за інші країни почали виступати 137 українських спортсменів.