Найчастіше змінюють "спортивне громадянство" українські плавці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Серед українських спортсменів, які за роки незалежності (в період з 1993 року по 2017 рік) почали виступати за інші країни, найбільше – плавців. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
Так, кількість плавців, які тепер виступають за інші країни, становить 16. На другому місці знаходяться спортсмени водного поло та веслування на байдарках і каное – 15.
Крім того, значна кількість українських спортсменів, які почали виступати за інші країни, належить до таких видів спорту: волейбол – 9, легка атлетика – 9, кульова стрільба – 9, велоспорт – 8, боротьба – 8, спортивна гімнастика – 6, бокс – 5, стрільба з лука – 5.
Інші українські спортсмени, які змінили "спортивне громадянство", представляють такі види спорту: академічне веслування, фехтування та фігурне катання на ковзанах – по 4 спортсмени; важка атлетика, сучасне п’ятиборство та фрістайл – по 3 спортсмени; дзюдо – 2 спортсмени; гандбол, теніс, вітрильний спорт, шорт-трек, біатлон, художня гімнастика – по одному спортсмену.
Як повідомляв УНН, за роки незалежності за інші країни почали виступати 137 українських спортсменів.