Чаще всего меняют "спортивное гражданство" украинские пловцы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Среди украинских спортсменов, которые за годы независимости (в период с 1993 года по 2017 год) начали выступать за другие страны, больше всего - пловцов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
Так, количество пловцов, которые теперь выступают за другие страны, составляет 16. На втором месте находятся спортсмены водного поло и гребли на байдарках и каноэ - 15.
Кроме того, значительное количество украинских спортсменов, которые начали выступать за другие страны, относится к таким видам спорта: волейбол - 9, легкая атлетика - 9, пулевая стрельба - 9, велоспорт - 8, борьба - 8, спортивная гимнастика - 6, бокс - 5, стрельба из лука - 5.
Другие украинские спортсмены, которые изменили "спортивное гражданство", представляют такие виды спорта: академическая гребля, фехтование и фигурное катание на коньках - по 4 спортсмена; тяжелая атлетика, современное пятиборье и фристайл - по 3 спортсмена; дзюдо - 2 спортсмена; гандбол, теннис, парусный спорт, шорт-трек, биатлон, художественная гимнастика - по одному спортсмену.
Как сообщал УНН, за годы независимости других стран начали выступать 137 украинских спортсменов.