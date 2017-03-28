Найбільший будівельний холдинг збільшив чистий прибуток на 9%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. За результатами 2016 року Холдингова компанія “Київміськбуд” збільшила чистий прибуток на 9% порівняно з 2015 роком — до 99,9 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київміськбуду”.

Згідно з основними показниками фінансово-господарської діяльності, активи “Київміськбуду” за минулий рік зменшилися на 3,6% — до 6,23 млрд грн, а сумарна дебіторська заборгованість знизилася більш ніж в 2 рази — до 97,9 млн грн.

Довгострокові зобов’язання компанії скоротилися в 1,5 раза — до 864,3 млн грн, а поточні — збільшилися на 9,2%, до 3,815 млрд грн.

Нерозподілений прибуток підприємства в 2016 році зріс на майже 7% — до 1,474 млрд грн.

“Відповідні фінансові показники демонструють ефективність роботи компанії. Ми не лише збільшуємо дохідну частину, а й позбуваємось боргів та довгострокових зобов’язань. Фінансова стабільність „Київміськбуду“ є основним підтвердженням надійності та абсолютного виконання зобов’язань перед нашими інвесторами”, — прокоментував дані, оприлюднені у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку із проведенням загальних зборів акціонерів, Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.

 

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