Крупнейший строительный холдинг увеличил чистую прибыль на 9%

Согласно основным показателям финансово-хозяйственной деятельности компании, активы “Киевгорстроя” за прошлый год уменьшились на 3,6% — до 6,23 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась более чем в 2 раза — до 97,9 млн грн.

Долгосрочные обязательства компании сократились в 1,5 раза — до 864,3 млн грн, а текущие — увеличились на 9,2%, до 3,815 млрд грн.

Нераспределенная прибыль предприятия в 2016 году выросла почти на 7% — до 1,474 млрд грн.

“Соответствующие финансовые показатели говорят об эффективности работы компании. Мы не только увеличиваем доходную часть, но и избавляемся от долгов и долгосрочных обязательств. Финансовая стабильность „Киевгорстроя“ является основным подтверждением надежности и абсолютного выполнения обязательств перед нашими инвесторами”, — прокомментировал данные, обнародованные в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении общего собрания акционеров, Глава правления — президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир.