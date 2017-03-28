Крупнейший строительный холдинг увеличил чистую прибыль на 9%

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 18042 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 66381 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111708 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127053 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135780 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128094 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119751 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106754 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107693 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103967 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Крупнейший строительный холдинг увеличил чистую прибыль на 9%

Крупнейший строительный холдинг увеличил чистую прибыль на 9%

Киев  •  УНН

 • 7827 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. По результатам 2016 года Холдинговая компания “Киевгорстрой” увеличила чистую прибыль на 9% по сравнению с 2015 годом — до 99,9 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службу "Киевгорстроя".

Согласно основным показателям финансово-хозяйственной деятельности компании, активы “Киевгорстроя” за прошлый год уменьшились на 3,6% — до 6,23 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась более чем в 2 раза — до 97,9 млн грн.

Долгосрочные обязательства компании сократились в 1,5 раза — до 864,3 млн грн, а текущие — увеличились на 9,2%, до 3,815 млрд грн.

Нераспределенная прибыль предприятия в 2016 году выросла почти на 7% — до 1,474 млрд грн.

“Соответствующие финансовые показатели говорят об эффективности работы компании. Мы не только увеличиваем доходную часть, но и избавляемся от долгов и долгосрочных обязательств. Финансовая стабильность „Киевгорстроя“ является основным подтверждением надежности и абсолютного выполнения обязательств перед нашими инвесторами”, — прокомментировал данные, обнародованные в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении общего собрания акционеров, Глава правления — президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир.

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