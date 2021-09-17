Найбільше дерево у світі закутали в "ковдру"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Національному каліфорнійському парку “Секвоя” найбільші дерева у світі огортають вогнестійкими алюмінієвими “ковдрами”, щоб врятувати їх від пожежі. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Лісова пожежа поблизу парку “Секвоя” у Каліфорнії вирує вже кілька тижнів. Влада побоюється, що вогонь зачепить найбільші дерева планети, зокрема 83-метрову одностовбурну секвою “Генерал Шерман”, якій приблизно від 2300 до 2700 років.
У національному парку росте майже 2 тисячі секвой. Для їхнього порятунку залучили 350 пожежників, а також гелікоптери та літаки.
Цього року лісові пожежі, зумовлені екстремальною спекою та засухою, спустошили в Каліфорнії понад 2,2 млн акрів землі.
Нагадаємо
Улітку штат Каліфорнія сколихнула пожежа, яка дістала назву “Діксі”. На півночі штату поліція розшукувала 8 безвісти зниклих осіб.
Національний парк Долини смерті в Каліфорнії зафіксував максимум у 130 градусів за Фаренгейтом (54 за Цельсієм). Це найвищий показник, який зареєстрували там з липня 1913 року.