Самое большое дерево в мире укутали в "одеяло"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Национальном калифорнийском парке “Секвойя” самые большие деревья в мире укутывают огнестойкими алюминиевыми “одеялами”, чтобы спасти их от пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Лесной пожар вблизи парка “Секвойя” в Калифорнии бушует уже несколько недель. Власть опасается, что огонь коснется самых больших деревьев планеты, в том числе 83-метровую одноствольную секвойю “Генерал Шерман”, которой примерно от 2300 до 2700 лет.
В национальном парке растет почти 2000 секвой. Для их спасения привлекли 350 пожарных, а также вертолеты и самолеты.
В этом году лесные пожары, обусловленные экстремальной жарой и засухой, опустошили в Калифорнии более 2,2 млн акров земли.
Напомним
Летом штат Калифорния всколыхнул пожар, получивший название “Дикси”. На севере штата полиция разыскивала 8 без вести пропавших людей.
Национальный парк Долины смерти в Калифорнии зафиксировал максимум в 130 градусов по Фаренгейту (54 по Цельсию). Это самый высокий показатель, который зарегистрировали там с июля 1913 года.