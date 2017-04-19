Навчання в школах Херсона призупинили через негоду
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 19 квітня. УНН. В херсонських школах призупинили навчання. Про це УНН повідомили в Управлінні громадських зв’язків Херсонської міської ради.
Виконавчий комітет Херсонської міської ради тимчасово призупинив навчально-виховний процес у навчальних закладах міста.
У зв'язку з погіршенням погодних умов, заняття в школах не проводитимуться 20-21 квітня 2017 року.
У школах в м.Олександрія 20 та 21 квітня також буде призупинено навчальний процес. Окрім цього, 20 по 24 квітня вирішено призупинити навчальний процес у школах Запоріжжя. Рішення про призупинення навчання через погіршення погодних умов вже також прийняли в школах Миколаєва та Нікополя.