Обучение в школах Херсона приостановили из-за непогоды
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В херсонских школах приостановили обучение. Об этом сообщили УНН в Управлении общественных связей городского совета.
Исполнительный комитет Херсонского городского совета временно приостановил учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях города.
В связи с ухудшением погодных условий, занятия в школах не будут проводиться 20-21 апреля 2017 года.
В школах в г.Александрия 20 и 21 апреля также будет приостановлен учебный процесс. Кроме этого, с 20 по 24 апреля решено приостановить учебный процесс в школах Запорожья. Решение о приостановлении обучения за ухудшения погодных условий уже также приняли в школах Николаева и Никополя.