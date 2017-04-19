Обучение в школах Херсона приостановили из-за непогоды

Исполнительный комитет Херсонского городского совета временно приостановил учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях города.

В связи с ухудшением погодных условий, занятия в школах не будут проводиться 20-21 апреля 2017 года.

В школах в г.Александрия 20 и 21 апреля также будет приостановлен учебный процесс. Кроме этого, с 20 по 24 апреля решено приостановить учебный процесс в школах Запорожья. Решение о приостановлении обучения за ухудшения погодных условий уже также приняли в школах Николаева и Никополя.