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Навального висунули кандидатом у президенти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ініціативні групи висунули Олексія Навального висунули кандидатом у президенти Росії, попри заяви ЦВК, що він не зможе балотуватися до 2028 року. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Навального висунули кандидатом у президенти Росії

Процедури висування відбулися в Санкт-Петербурзі (1797 виборців - "За"), Саратові (860), Ростові-на-Дону (800) і в Уфі (738).

У Москві на території одного з місцевих пляжів був встановлений намет, де працювали волонтери. За висунення О.Навального проголосували 742 людини. Тих, що утрималися і виступили проти, серед учасників заходу не виявилося.

Згідно із законом, кандидата в президенти, який балотується як самовисуванець, має висунути ініціативна група виборців, в яку входять не менше 500 осіб.

До кінця дня політик планує подати документи в ЦВК. У разі отримання відмови у реєстрації він пообіцяв запустити кампанію по бойкоту виборів.

Як повідомляв УНН, 23 грудня телеведучу Ксенію Собчак висунули кандидатом у президенти Росії.

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