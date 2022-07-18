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Науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу

Науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу

Київ • УНН

 • 212184 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. Про це у своєму телеграм-каналі заявила голова партії “Слуга народу" Олена Шуляк, передає УНН.

Цитата

"Верховна Рада ухвалила законопроєкт №735 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам", - написала Шуляк.

Деталі

За її словами, за законопроектом право на відстрочку матимуть педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки та не мають вченого звання та/або наукового ступеня.

Додамо

Окрім того, як повідомив нардеп Дмитро Разумков, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законпроект №7481, яким передбачається, що мобілізації не підлягають військовозобов’язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну.

Раніше

Верховна Рада України розширила перелік осіб, яким надається відстрочка від мобілізації. Парламентарі ухвалили відповідний законопроект № 7272.

Українські Національні Новини

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