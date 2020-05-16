Науковці встановили, коли має розпочатися спад пандемії COVID-19 в Україні

"Результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на 16 травня – 20 травня 2020 року отримано з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation на основі механізму "ковзного вікна" з кількістю точок даних для навчання нейронної мережі - 12. Для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу (6-20 травня) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" – 400-550 нових інфікованих на день", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами прогнозного моделювання "такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії".

"Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щоденно видужалих людей буде стійко більшою кількості щоденно інфікованих)", - повідомили науковці.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 17 858 випадків COVID-19, з них 497 - летальні.