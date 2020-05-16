Ученые установили, когда должен начаться спад пандемии COVID-19 в Украине

"Результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных на COVID-19 в Украине и г. Киеве на 16 мая - 20 мая 2020 года получено с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма "скользящего окна" с количеством точек данных для обучения нейронной сети - 12. Для Украины на пятнадцатидневный отрезке времени (6-20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам прогнозного моделирования "такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии".

"После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво большей количества ежедневно инфицированных)", - сообщили ученые.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 17 858 случаев COVID-19, из них 497 - летальные.