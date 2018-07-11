Нацрада продовжила ліцензії основним телеканалам на 7 років

"Щодо нашого засідання з Національною радою… Нам вдалося проговорити усі проблемні моменти, які були у Нацраді, і вона розпочала свою роботу. Сьогодні були прийняті ключові рішення Нацрадою, на які чекало суспільство – мова іде про продовження ліцензій для ключових інформаційних телеканалів країни на наступні 7 років. Після обговорень, після обговорення претензій, бо до кожного телеканалу є претензії, все-таки Нацрадою було встановлено, що законних підстав для позбавлення ліцензій, не продовження ліцензій для українських телеканалів немає. Відповідно вони продовжують працювати", - повідомила В.Сюмар.



Нагадаємо, в українському телерадіопросторі зменшилась частка програм виробництва Російської Федерації. Про це на прес-конференції повідомив голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.