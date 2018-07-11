Нацсовет продлил лицензии основным телеканалам на 7 лет

"Что касается нашего заседания с Национальным советом ... Нам удалось проговорить все проблемные моменты, которые были в Нацсовете, и он начал свою работу. Сегодня были приняты ключевые решения Нацсоветом, на которые ждало общество - речь идет о продлении лицензий для ключевых информационных телеканалов страны на следующие 7 лет. После обсуждений, после обсуждения претензий, потому что к каждому телеканалу есть претензии, все-таки Нацсоветом было установлено, что законных оснований для лишения лицензий, не продолжения лицензий для украинских телеканалов нет. Соответственно они продолжают работать", - сообщила Сюмар.



Напомним, в украинском телерадиопространстве уменьшилась доля программ производства Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.