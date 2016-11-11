Нацполіція після 14 листопада використовуватиме під час масових заходів металодетектори – З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національна поліція України, починаючи з 14 листопада, буде використовувати металодетектори під час масових заходів у зв’язку з оперативною інформацією СБУ про плани російських спецслужб з дестабілізації ситуації в Україні. Про це повідомив у коментарі УНН радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Під час масових заходів, Національна поліція буде використовувати металодетектори, а також рамки з металошукачами. Звичайно робиться це все, в першу чергу, для захисту життя, прав і свобод мирних громадян", - повідомив він.
Крім того, додав З.Шкіряк, тривають контртерористичні заходи спільно з СБУ, і задіюючи всі необхідні сили і засоби для того, щоб не допустити будь-яких провокацій з метою дестабілізації ситуації.
Нагадаємо, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик повідомив, що Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні починаючи з 15 листопада цього року.
У СБУ також зазначили, що Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні з 15 листопада цього року шляхом використання масових акцій протесту, які повинні призвести до дострокових парламентських виборів.