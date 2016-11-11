Нацполиция после 14 ноября будет использовать во время массовых мероприятий металлодетекторы - З.Шкиряк

"Во время массовых мероприятий, Национальная полиция будет использовать металлодетекторы, а также рамки с металлоискателями. Обычно делается это все, в первую очередь, для защиты жизни, прав и свобод мирных граждан", - сообщил он.

Кроме того, добавил З.Шкиряк, продолжаются контртеррористические мероприятия совместно с СБУ, и задействуются все необходимые силы и средства для того, чтобы не допустить каких-либо провокаций с целью дестабилизации ситуации.

Напомним, начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублык сообщил, что Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.

В СБУ также отметили, что Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года путем использования массовых акций протеста, которые должны привести к досрочным парламентским выборам.